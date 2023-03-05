خيرى رمضان: «هوج بول» نصب على ملايين المصريين والنصاب عايز طماع

قال الإعلامي خيري رمضان، إن موقع "هوج بول" الإلكتروني أكبر أداة نصب في مصر، موضحا أن هذا الموقع ظهر بشكل كبير بعد قضية نصب وقع بشباكها الكثير من المصريين الباحثين عن الأموال، معقبًا: "النصاب عايز طماع".

وأضاف رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موقع "هوج بول" كان على قائمة حديث واهتمام المصريين في كل مكان خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الفكرة بدأت من خلال بلاغات عديدة تم تقديمها لوزارة الداخلية.



وأوضح خيري رمضان أن هذا التطبيق يعمل على الربح من خلال شراء الآلة، وكان سهل المكسب بشكل يومي وأسبوعي، حيث إن الضحية تحول إلى نصاب واشترك في الجريمة، معقبًا: "الاسم اللغوي لهوب بول حظيرة الخنزير".