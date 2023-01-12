استقالة زعيم أكبر نقابة عمالية في الجزائر





أفاد تقرير إخباري، اليوم الأحد، بأن سليم لعباطشة، أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة عمالية في البلاد، قدم استقالته من منصبه.



ونقلت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني عن بعض المصادر قولها إن لعباطشة، برر قرار الاستقالة بأسباب صحية، مشيرة إلى أن حمو طواهرية، رئيس فدرالية عمال البترول سيشغل منصب الأمين العام بالنيابة حتى انعقاد المؤتمر الوطني.



وتأتي استقالة لعباطشة، عشية عرض مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي للتصويت على أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية تعقد بعد غد الثلاثاء، وسط أنباء عن تحفظ الاتحاد العام للعمال الجزائريين على بعض مواد مسودته الأولى.