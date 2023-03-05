روت المعلمة رشا شحاتة، تفاصيل عثورها على 350 ألف جنيه بالشارع وتسليمها لصاحبها، قائلة إنها فوجئت بكيس يحوي مبلغًا ماليًا كبيرًا في شارع سعد بكفر الشيخ، خلال عودتها من عملها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، صباح الأحد، إنها وضعت الكيس في حقيبتها حتى لا يراها أحدًا، ثم توجهت إلى محطة القطار، لافتة إلى أنها اتصلت بزوجها؛ لسؤاله حول كيفية التصرف في تلك الحالة.

ولفتت إلى توجيه زوجها بعدم فتح الكيس أو تفقد محتوياته، والعودة مباشرة إلى المنزل، موضحة أنهما وجدا في الكيس شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، وهاتف آيفون وزجاجتي عطر، إضافة إلى مبلغ من المال.

وأوضحت أن قيمة محتويات الكيس بالكامل بلغت 350 ألف جنيه، راوية أنها كتبت منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن الواقعة، حتى تتمكن من تسليم الأمانة لأصحابها.

وأضافت أنها لم تتلقِ أية رسائل في اليوم الأول لكتابة المنشور، مشيرة إلى أن زملاءها في المدرسة اقترحوا عليها كتابة المنشور في الجروبات المختلفة، حتى يصل لأكبر عدد من المواطنين.

وذكرت أنها تلقت بعد ذلك العديد من الرسائل، حتى تأكدت من صاحب الكيس الحقيقي وسلمته المبلغ، معربة عن سعادتها بتكريم المدرسة وإدارة الشؤون التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم لها.

وأشارت إلى أن صاحب الكيس عرض عليها الحصول على نسبة 10% من المبلغ؛ لكنها رفضت الأمر، معقبة: «لما سلمته المبلغ كان سعيدًا وعيط، وقال لي: (ربنا يديكي الصحة، إحنا كنا فقدنا الأمل لحد ما لاقينا البوست)».