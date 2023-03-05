مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي يغادر إلى واشنطن لتنسيق زيارة الرئيس إلى أمريكا

غادر مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم سونج-هان، مطار إنتشون الدولي، اليوم الأحد، متوجها إلى الولايات المتحدة.

وقال كيم للصحفيين في المطار، إنه يعتزم مناقشة خطط محددة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤولي الشؤون الخارجية والأمنية الأمريكيين، حول سبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يزور "كيم" واشنطن لمناقشة القضايا الأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكذلك لتنسيق زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" إلى الولايات المتحدة، المتوقعة في أبريل المقبل.

وردا على سؤال حول جدول زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، أجاب كيم: "اعتزم مناقشة توقيت زيارة الرئيس ومستواها وغيرها من التفاصيل خلال زيارتي".

وعندما سئل عما إذا كانت المناقشات بشأن قانون أشباه الموصلات الأمريكي، والذي يثير المخاوف في قطاع الأعمال، قال "كيم": "أخطط للنظر في قضايا الأمن الاقتصادي الحالية، مثل قانون خفض التضخم وقانون أشباه الموصلات. وسأحاول إيجاد سبل لتقليل الخسائر وتعظيم المكاسب"، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وردا على سؤال عما إذا كانت قضية التعويض عن العمل القسري ستتم مناقشتها، قال كيم: "أعتقد أنه ينبغي مناقشة حل قضية العمل القسري بين كوريا الجنوبية واليابان، وليس بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ومع ذلك، يراقب الجانب الأمريكي عن كثب تحسن العلاقات بين سول وطوكيو، ويظهر اهتماما كبيرا بذلك".

وأضاف كيم: "سأناقش الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في تعزيز التعاون الأمني والعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من خلال تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان".