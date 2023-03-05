أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 805.5 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة.

وأشاد ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بالقدرات التنفيذية الكبيرة التي ينفرد بها فريق عمل المجموعة المالية هيرميس والذي نجح في إتمام العديد من صفقات سوق رأس المال في السوق المصري، مشددا على أن مثل هذه الإنجازات يعد دليلًا قويًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة ودورها الفعال في دعم أسواق رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة مؤخرًا.

وذكر عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن الإصدار شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وذلك بسبب ثقتهم في رؤية الشركة وقدرتها على تحقيق خطط النمو لاسيما وأنها تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2022 وذلك على خلفية نمو إجمالي المبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

وأوضح سلام، أن الحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، وهو ما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء بالإضافة إلى توسيع انتشارها الجغرافي حتى تستحوذ على حصة سوقية أكبر في ظل ارتفاع الطلب على سوق العقارات سريع النمو.

وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، والذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

يذكر أن هيرميس نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز»، بالإضافة إلى إتمام إصدارين لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه عام 2021 و986 مليون جنيه عام 2022. كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدارين الثاني والثالث بقيمة 425 مليون جنيه و292.5 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» خلال عام 2022.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار.