الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية الحالية أخفقت مجددا في عزلنا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الإدارة الأمريكية الحالية اخفقت مجددا فيما يخص عزل روسيا.

ووصفت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد- مبادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالحديث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالهند بأنها إجراء انتخابي، قائلة إن "هذا إجراء مخطط له منذ البداية من أجل استعراض العضلات بطريقة ما، في الشأن الدولي لخدمة الحملة الانتخابية".

وكان بلينكن قال في وقت سابق إنه أجرى محادثة قصيرة مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 دعا خلالها وزير الخارجية الروسي إلى العمل معا لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.