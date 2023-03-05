الائتلاف الحاكم في ألمانيا يبدأ اجتماعه المغلق في قصر الضيافة الحكومي

بدأ الائتلاف الحاكم في ألمانيا اجتماعه المغلق في قصر الضيافة الحكومي في ميسيبرج شمالي برلين.

وفي مستهل الاجتماع، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد: "سنتحدث بداية حول كيف يمكن جعل مجتمع أمامه الكثير متفائلا وأن يبقى متفائلا".

وأضاف شولتس أن الحكومة اجتمعت "لتناقش مع بعضها بعض القضايا الأساسية المهمة جدا جدا بالنسبة لمستقبل بلادنا، والتي نعتقد أنها تستحق أن نتفاوض عليها بشيء أكثر من الهدوء".

وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي مر عليه أكثر من عام، قال شولتس: "نمر حاليا بفترة كبيرة من التحولات".

ويعتزم مجلس الوزراء في البداية مناقشة قضية "الآفاق الاقتصادية لألمانيا وأوروبا في التحول الزمني"، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يشار إلى أن هناك في الوقت الراهن العديد من القضايا الخلافية داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا نظرا للمفاوضات الراهنة الخاصة بموازنة العام المقبل.

كما سيبحث الائتلاف الحاكم الحظر المزمع لمحركات الاحتراق وتمويل التأمين الأساسي للأطفال، ومن المتوقع أن تلعب هذه القضايا دورا على هامش الاجتماع المغلق على وجه الخصوص.