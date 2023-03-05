أوستن لدى وصوله إلى مطار عمان: أتطلع للتعاون مع الأردن لتحقيق مصالحنا المشتركة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن تطلعه للتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

ونشر أوستن، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله إلى مطار عمان.

وقال إن «الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن قوية»، مضيفًا: «أثناء تواجدي هنا، أتطلع إلى التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ونتائج إيجابية لكلا البلدين».

https://twitter.com/SecDef/status/1632354510638022661

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، رحلة خارجية لعدة أيام، للقاء القادة المدنيين والعسكريين في الشرق الأوسط - بما في ذلك القادة في الأردن ومصر وإسرائيل - لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالشراكات والأمن في المنطقة.

وقال مسئول دفاعي كبير، إن «أوستن» سينقب التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه الشرق الأوسط، ويوفر الطمأنينة للشركاء بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم دفاعهم، وزيادة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كل من هذه البلدان.

وذكر المسئول أن «الوزير الأمريكي، سينقل اعتقاده وإيمان وزارة الدفاع بأن أفضل طريق للأمن المستدام والفعال في الشرق الأوسط، هو التكامل والتعاون الأمني المتعدد الأطراف بين الشركاء».