توقف خط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا من بريطانيا بسبب عطل فني

توقف نقل الغاز الطبيعي إلى البر الرئيسي الأوروبي، من المملكة المتحدة عبر بلجيكا؛ بسبب حدوث عطل في إحدى المعدات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة انتركونكتر ليمتد، المشغلة للخط، القول على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنه من المتوقع استمرار توقف نقل الغاز على الخط حتى الثامن من مارس الجاري.



ويذكر أن هذا الخط يمثل مصدرا مهما لإمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي بعد تراجع الصادرات من روسيا، وتدفقات الغاز من بريطانيا تراجعت بالفعل الأسبوع الماضي، حيث عزز الطقس شديد البرودة من الطلب المحلي على الوقود.