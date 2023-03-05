بابا الفاتيكان يدعو إلى توقيف مهربي المهاجرين

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، إلى وقف اتجار المهربين القاتل بالمهاجرين، بعد أسبوع من غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل.

وقال البابا الأرجنتيني، في أعقاب صلاة الأحد التقليدية: "ليتم توقيف المتاجرين بالبشر، ليُمنعوا من التصرف بعد الآن بحياة الكثير من الأبرياء".

وتمنى الحبر الأعظم البالغ 86 عاماً "ألا تتحول رحلات الأمل هذه أبداً إلى رحلات موت، وألا تتلطخ المياه الصافية للبحر الأبيض المتوسط بالدماء بسبب هذه الحوادث المأسوية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقف البابا الذي بدا عليه التأثر بوضوح، صامتاً لبضع ثوان أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.