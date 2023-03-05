وفد من الجامعة التكنولوجية بالأقصر يشارك في ندوة تثقيفية حول الشائعات

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد طلابي برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"، والمنعقدة بكلية الطب بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، بحضور عدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

وبدأت فعاليات الندوة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه كلمة ترحيبية للدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تزامنا مع قرب الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس.

تناولت الندوة التي قدمها اللواء هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، التعريف بالفرق بين العمليات النفسية والحرب النفسية، وأساليب العمليات النفسية مثل الشائعات والتوجيه الخاطيء للرأي العام وعمليات التخريب النفسي، والتشكيك، وأساليب وآليات مواجهة الشائعات وأنواعها وأهدافها والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وعدم الاستقرار وفقد الأمل والتشكيك المستمر، ونشر اليأس والإحباط، والذي يؤدي بدوره إلى اللجوء إلى التطرف، والذي يقود إلى الإرهاب، وحصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال الأعوام الماضية.

وأوضح الحلبي، أن الندوة التثقيفية التوعوية تأتي في إطار توعية الشباب المصري خصوصا شباب الجامعات بهدف نشر التشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي حققتها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تستهدف كشف الحقائق وكيفية التعامل مع الشائعات وطرق التأكد من صحتها.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصدي للشائعات وتأثيرها على الأمن القومي والسلم المجتمعي، من خلال تحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة وتوعيتهم بخطورة الشائعات وطرق مواجهتها، من خلال مشاركة طلاب الجامعة في الندوات التوعوية والتثقيفية، لافتا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التوعوية والتثقيفية في عدد من المجالات من ضمنها الشائعات وطرق مواجهتها.