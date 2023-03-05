خبير صيني: بكين تستطيع تحديث صناعة الصلب الباكستانية بتكنولوجياتها

أوضح لي شينج، المدير العام للفرع الباكستاني لشركة "تشاينا فيرست ميتالورجيكال جروب"، أنه بإمكان الصين نقل تكنولوجيتها ومعداتها إلى باكستان لتعزيز تحديث صناعة الصلب الباكستانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس أوف باكستان"، للأنباء عن لي في مقابلة قوله، إنه "بنقل الصين التكنولوجيا والمعدات، تستطيع صناعة الصلب الباكستانية أن تصبح أكثر تركيزا وأكثر حفاظا على البيئة، لأنها يمكن أن تحقق استخداما أفضل للموارد المعدنية الموجودة المتدنية الجودة".

ولا يكفي تماما إنتاج صناعة الصلب في باكستان تلبية احتياجات السوق المحلية.

ووفقا التقرير السنوي الإحصائي للصلب 2020 وبيانات رابطة الصلب العالمية، يبلغ الطلب المحلي على الصلب والحديد الخام في باكستان في المتوسط 7.3 مليون طن سنويا، بينما لا يسجل إنتاجها السنوي سوى 3.8 مليون طن.