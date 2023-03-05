يونيسف تعتزم توسيع مشروع الاستجابة السريعة للنازحين باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساء اليوم الأحد، عزمها توسيع نطاق مشروع الاستجابة السريعة للنازحين في اليمن التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مشروع آلية الاستجابة السريعة، برهن القدرة على تقديم الدعم السريع للأسر المحتاجة في اليمن، وساعد في منع انتشار الأمراض والأوبئة الذي يمثل مصدر قلق كبير في مخيمات النازحين".

وأضاف التقرير: "تهدف يونيسف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل مناطق إضافية وأسر نازحة جديدة".

ويعمل مشروع "آلية الاستجابة السريعة" ليونيسف، بدعم من الصندوق الإنساني لليمن التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على تقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من النزاع، ويهدف المشروع إلى إيصال المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة وتوفير أدوات النظافة والمستلزمات الصحية ومستلزمات النساء في العديد من المواقع، حسب التقرير.

وتابع التقرير: "لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتخفيف الأعباء التي يواجهها النازحون، وهذا التزام من جانب يونيسف من خلال جهودها للتخفيف من الأعباء التي يكابدونها".

ولفت التقرير إلى أن اليمن الذي دمره النزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات، يواجه أزمة إنسانية حادة خلفت ملايين الأشخاص في أمس الحاجة إلى المساعدة.