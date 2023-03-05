رئيس البرلمان الباكستاني يدعو لإجراء الانتخابات العامة في يوم واحد

أكد راجا برويز أشرف، رئيس الجمعية الوطنية في باكستان، "مجلس النواب"، اليوم الأحد، الحاجة إلى حل سريع للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، واقترح أن إجراء الانتخابات العامة في يوم واحد قد تكون خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال في كلمة أمام تجمع بقرية لوده في منطقة جوجار خان، إن الأحزاب السياسية يجب أن تفكر فيما هو غير السياسة لإنقاذ البلاد، ووفقا لوكالة "أسوشيتدبرس أوف باكستان" للأنباء.

واقترح إجراء الانتخابات العامة بالبلاد في يوم واحد في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال رئيس الجمعية، إن حزب الشعب الباكستاني أكد الحاجة إلى تعاون بين السياسيين للتصدي إلى الأزمات الراهنة بالبلاد.

وقال إن "حزب الشعب الباكستاني مؤمن بقوة الحوار والتعاون لحل المشاكل التي تواجه بلادنا، نحث كل الأحزاب السياسية للعمل معا نحو هدف مشترك لتحسين معيشة الشعب الباكستاني".

وقال راجا برويز أشرف إن أبواب الحوار مفتوحة دائما في السياسة ويجب أن نستغل الفرصة لجمع كل الأحزاب على الطاولة والعمل نحو هدف مشترك.

وعبر عن أمله في أن تتمكن الحكومة الحالية من انتشال البلاد من الأزمة في وقت قريب جدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة بعد أغسطس من العام الجاري، وهو موعد انتهاء المدة الدستورية للحكومة الاتحادية الحالية برئاسة شهباز شريف.

وجراء الأزمة الاقتصادية ، ناشدت باكستان المجتمع الدولي للحصول على 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات لمساعدتها على إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد في الصيف الماضي.

وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1700 شخص، وخفض معدل النمو بالبلاد بواقع النصف.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، من بينهم 650 ألف امرأة حامل ونحو 4 ملايين طفل.

وقدرت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار.