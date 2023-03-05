رئيس شعبة الدواجن: عودة أسعار الدجاج لما كانت عليه من رابع المستحيلات

استبعد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عودة أسعار الدجاج لما كانت عليه أمر مستحيل، معتبرا الأمر «من رابع المستحيلات».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "الفراخ كانت تُباع بـ32 جنيها وقت ما كان الدولار بـ15 جنيها.. النهاردة الدولار بـ30 جنيها يبقى على الأقل تزيد أسعار الفراخ بنسبة 100%".



وأشار إلى أن السعر العادل للدواجن لا يزيد عن 65 جنيها، في حين أنها تسجل حاليا 73 جنيها، ما يعني أن هناك 8 جنيهات ارتفاعا في السعر.



وشدّد على ضرورة الالتزام بالسعر العادل الذي لا يتسبب في خسارة للمنتج ولا يؤدي لخروجه من منظومة الإنتاج ويكون في الوقت نفسه مرضيا للمستهلك.



وأكّد ضرورة فرض رقابة صارمة في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الدولة تحركت سريعا في هذا الملف لتوفير الأعلاف والتوسع في فتح المنافذ.



ونوه بأن تحركات الدولة في هذا الصدد، وفّرت الرضا لدى المستهلك بما يعود بالنفع على المنظومة.