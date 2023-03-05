نشطاء المناخ يتظاهرون أمام لوحة رامبرانت الشهيرة «دورية الليل» في أمستردام

نظم نشطاء المناخ الهولنديون، الذين ينتمون إلى حركة "اكستنكشن ريبليون" المعنية بحماية المناح، احتجاجا أمام لوحة الفنان رامبرانت فان رين الشهيرة "دورية الليل" المعروفة أيضا باسم "الحارس الليلي"، ورفعوا لافتة حملت عبارة "انهضوا أسرع من البحر"، في متحف "ريكز" في أمستردام اليوم الأحد.

وأظهرت شبكة "إن أو إس" العامة، مجموعة من 10 نشطاء يهتفون أمام اللوحة الشهيرة التي تخضع للحماية خلف حاجز، بينما تابعهم مسؤولو الأمن بالمتحف قبل أن يصطحبوهم خارج المبنى.

ولم تتعرض اللوحة لأي ضرر.

وقال النشطاء على موقع تويتر إن المشاركين في الاحتجاج تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و22 عاما، وأنهم يحظون بدعم آبائهم وأجدادهم، الذين كان بعضهم حاضرين خلال الاحتجاج.

وكتب النشطاء على تويتر: "الرسالة واضحة: لا فن على كوكب غارق، اقطعوا العلاقات مع الشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل "كيه إل إم"، في إشارة إلى شركة الطيران "كيه إل إم" (الخطوط الجوية الملكية الهولندية).

يذكر أن لوحة "دورية الليل" هي أشهر لوحات الفنان الهولندي رامبرانت فان رين (1606-1669).