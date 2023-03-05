إحدى المكرمات بحفل المرأة المصرية: بداية حياتي مؤلمة وتحملت مسئولية أولادي بالكامل

أعربت السيدة مريم حنين حنا، أشطر نجارة في المنيا، عن سعادتها بتكريم السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، إنها لم تتوقع تكريمها ضمن الحفل، مؤكدة أنها كانت فخورة بلقاء السيدة انتصار السيسي.

ووصفت حرم الرئيس بأنها «إنسانة حلوة»، مضيفة عن كواليس لقائها معها: «قالت لي أنا برحب بيكي وأشكرك وفخورة بيكي إنك جيتي من المنيا».

وذكرت أن تجربتها الشخصية مؤلمة قليلًا في بدايتها، قائلة إنها تحملت مسؤولية تربية أولادها بالكامل، بعدما غادر زوجها المنزل، دون أن تعرف عنه شيئًا.

ولفتت إلى أنها أرسلت ابنها إلى أحد النجارين لتعلم الحرفة، مضيفة: «بعد ما اتعلم قلت له عاوزة أشتغل نجارة، ومنعوزش أي حد لأن العوزة مش كويسة، ولما سألني لو هيطلع معانا شغل، قلت له ربنا هيطلع الشغل وهنبقى 100%».

وأمس السبت، أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح».

وقالت على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «خالص التقدير لكل امرأة حول العالم، وخاصة المرأة المصرية، وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير».