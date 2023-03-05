أمير قطر يدعو لعدم استغلال مأساة الزلزال الإنسانية في سوريا لأغراض سياسية

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى عدم استغلال مأساة الزلزال الإنسانية في سوريا لأغراض سياسية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم الأحد.

وقال الأمير القطري في كلمته: «ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا، ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين، وإني من هنا، إذ أؤكد، باسمكم جميعا، على تضامننا مع الاشقاء في تركيا وسوريا».

ودعا الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة، مشددًا على ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق.

وأعرب عن تعجبه من تأخر المساعدات في الوصول إلى الشعب السوري، مؤكدًا «عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية».

وأكد أن «التضامن الدولي الإنساني، السبيل الوحيد لبناء عالم جديد أكثر أمانًا وعدلًا وحرية لليوم والغد»، لافتًا إلى أن «انعقاد هذا المؤتمر، يُمثل تجديدًا لتضامن العالم، ووحدة إرادته في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجعة ومستدامة لها».