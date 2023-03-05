محافظ بني سويف: ندعم الارتقاء بالاستثمار على أرض المحافظة طبقا لرؤية مصر 2030

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفد مجلس إدارة جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور المحاسب عصام سليمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس صابر عويس نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أسامة الحوتي الأمين العام لمجلس الإدارة، واللواء محمد النبوي المدير التنفيذي.

وقدم الوفد دعوة لحضور ودعم اللقاء الثاني لمبادرة "أفريقيا مستقبل تجارة مصر"، والذي سيتم تنظيمه على أرض محافظة بني سويف.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود المحافظ ودعمه الكبير لأعمال وجهود الجمعية في تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، مؤكدين أن جمعية المستثمرين شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الإدارة الشابة بالمحافظة.

وتطرق اللقاء، لبعض تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه يوم الاثنين 6 مارس بقاعة الياسمين - كورنيش النيل، والذي سيشهد حضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والراغبين في التصدير، وسبل وآليات التصدير لأفريقيا، وعرض الموضوعات في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد المحافظ، دعمه لمثل تلك الفعاليات التي تستهدف الارتقاء بملفات الاستثمار ودعم التصدير الذي يعتبر ركيزة رئيسية لجلب العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة تستهدف في مشروعاتها هذا التوجه، والذي يدعم مكانة الاستثمار على أرض المحافظة، في إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية.