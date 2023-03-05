عمرو أديب مطالبا بعدم خروج كلب البيتبول بعد واقعة الشيخ زايد: حيوان قاتل

طالب الإعلامي عمرو أديب، بعدم خروج الكلب «البيتبول» الذي عقر مواطنا في مدينة الشيخ زايد.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن صاحب الكلب تم التحفظ عليه وسينال عقابه، لكن الكلب لا يجب أن يخرج مرة ثانية.

وأضاف: «هل معنى إن الكلب مرخص وواخد كل التطعيمات يبقى حر طليق.. الكلب ده خطر على الناس وعض ناس قبل كده وتم التحفظ على الكلب لكنه خرج تاني.. فيه كلاب جميلة ومؤدبة لكن فيه كلاب قاتلة.. هذا حيوان قاتل».

وتابع: «الكلب ده لو اتسجن مش هيعرف إنه اتعاقب فيخرج حسن سير وسلوك وهيطلع يعض ناس تانية.. ليه الكلاب دي تعيش في عمارات.. الكلاب دي مكانها مزرعة أو مكان في الصحراء للتأمين».

واستطرد: «إيه هي الحقوق اللي واخدها الكلب علشان يعض الناس.. هي الحياة ناقصة إن الواحد يبقى خايف من كلب يعضده.. ما كفاية اللي إحنا فيه».

وشدد أديب، على أنه لا يدعو لقتل الكلب لكنه شدد على ضرورة عدم إطلاقه.

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بحبس متهم مسئول عن كلب بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة حتى تاريخه.