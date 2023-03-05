 تونس تستضيف مباراة النيجر والجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - بوابة الشروق
الأحد 5 مارس 2023 2:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

تونس تستضيف مباراة النيجر والجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 2:01 ص

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ملعب حمادي العقربي في تونس، لاستضافة المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع مضيفه منتخب النيجر، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المؤجلة إلى مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان له، إن المباراة ستقام يوم الاثنين 27 مارس في الساعة الخامسة مساء.

ويتواجه المنتخبان ذهابا على الساعة العاشرة من ليلة الخميس 23 مارس، على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، لحساب الجولة الثالثة.

يذكر أن كاف يرفض اقامة مباريات منتخب النيجر في بلاده لافتقادها لملاعب تستجيب للمواصفات والمقاييس التي حددها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك