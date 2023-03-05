 تبون يمنح وسام الاستحقاق لأفراد البعثة المشاركة في عمليات الإغاثة بتركيا وسوريا - بوابة الشروق
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تبون يمنح وسام الاستحقاق لأفراد البعثة المشاركة في عمليات الإغاثة بتركيا وسوريا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 6:32 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 6:32 م

منح الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق لأفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

جاء ذلك التكريم خلال احتفالية تم تنظيمها اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء الحكومة.

وتضم البعثة المكرمة فوجًا من القوات الجوية للجش الجزائري، وأعضاء فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، الذين شاركوا في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير المنصرم، نظير "جهودهم الإنسانية وتنفيذ مهامهم في الإنقاذ على أكمل وجه".

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