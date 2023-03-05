أمير قطر يستقبل رئيس وزراء إثيوبي في الدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة.‏

وكتب أحمد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «سعدت اليوم بلقاء الشيخ تميم بن حمد، تناولت مباحثاتنا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وهناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات الإثيوبية».

Pleased to meet with Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani @TamimBinHamad today. We have explored our bilateral ties and discussed regional issues. There are many opportunities for Qatari investments in various sectors in #Ethiopia. pic.twitter.com/QLbTa0B0Ls — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 5, 2023

وفي وقت سابق، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.

وقال في كلمته، إن المؤتمر ينعقد في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ، واستمرار بعض آثار جائحة كورونا.

وشدد على أهمية استحضار هذه التحديات، خلال التخطيط للمستقبل المشترك لشعوب وأوطان العالم للعقد القادم من عمر مجموعة أقل البلدان نموا، موضحًا أن الملايين في هذه البلدان لا يزالون يعانون من الفقر، ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.