أمير قطر يستقبل رئيس وزراء إثيوبي في الدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة.‏

وكتب أحمد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «سعدت اليوم بلقاء الشيخ تميم بن حمد، تناولت مباحثاتنا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وهناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات الإثيوبية».

