ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في مستودع وقود بإندونيسيا إلى 19 قتيلا

قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا حادث اندلاع حريق في مستودع للوقود في العاصمة الإندونيسية ارتفعت إلى 19 قتيلا، في حين مازال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وقد أصيب ما لا يقل عن 35 شخصا بحروق خطيرة نتيجة الحريق الذي وقع في المستودع، الذي تمتلكه شركة الطاقة المملوكة للدولة "بيرتامينا "، وذلك وفقا للبيانات في مركز للطوارئ تم تشكيله بعد وقوع الحادث.

كما دمر الحريق الكبير منازل بالقرب من المستودع، الواقع في منطقة مكتظة بالسكان في نورث جاكرتا.

ومازال يتم التحقيق بشأن سبب الانفجار، ولكن الشركة قالت إنه من المرجح أن يكون بسبب تسرب في خط أنابيب تم اكتشافه في وقت سابق.

يشار إلى أن تعرض المنشآت التابعة لشركة "بيرتامينا" للحرائق يعد أمر شائعا.

وفي عام 2021، اندلع حريق في إحدى مصافي التكرير التابعة للشركة في مقاطعة جاوة الغربية، ما أسفر عن نزوح أكثر من ألف شخص.