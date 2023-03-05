وزير العدل: مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية بمنصة «ويبو»

بدأ منذ قليل المؤتمر الإقليمي، الأول للتوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو فى الفترة من 5 إلى 7 مارس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك حرصا من الدولة على دعم حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح المستشار عمر مروان، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر جاء برعاية من الرئيس السيسي، كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للحضور.

وذكر وزير العدل، أن انعقاد المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون البناء بين وزارة العدل المصرية وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما مشيرا إلى تدريب عدد كبير من القضاة فى مجال الحقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك بحضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.