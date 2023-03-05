كندا تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

سجلت كندا 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و609 آلاف و458 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و555.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.