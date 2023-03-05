طائرة الزمالك تهزم بتروجت وديا

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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق بتروجت بنتيجة 3-0 وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/21

25/20

25/18

وحرص على حضور المباراة علاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بنادي الزمالك.

وتأتي المباراة الودية للفريق ضمن استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في دور ال8 لبطولة الدوري والمقرر لها في التاسع من مارس الحالي.

ويقود الجهاز الفني للفريق أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.