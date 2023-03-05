تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار الأحد 5 مارس 2023:
ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي للشهر السادس
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي، وزاد خلال شهر فبراير بنحو 128 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر يناير، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.
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الرقابة المالية تشكل لجنة تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتطوير عملها
أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 550 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلي الهيئة، ووزارة الداخلية، والاتحاد المصري للتأمين، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
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وفد صيني يبحث ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا رفيع المستوى من مقاطعة جيتيانج الصينية إحدى أكبر المناطق الصناعية في الصين، والتي يعمل بها 35 شركة من كبرى الشركات العالمية الصينية والأجنبية والتي تمتلك استثمارات متنوعة حول العالم.
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معيط: إسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات فور بدء الإنتاج
قال محمد معيط وزير المالية، إنه اتساقًا مع المسار المصرى الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
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اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بالإسراع في تنفيذ مبادرة الإقراض الصناعي
طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إلزام البنوك بالإسراع في تنفيذ مبادرة "الإقراض الصناعي" بفائدة 11 %، والتي أقرها مجلس الوزراء في يناير الماضي، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأحد.
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العامة للبترول لا تتفاوض للحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه
نفت مصادر مطلعة طلب الشركة العامة للبترول اقتراض تمويل يتراوح ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه، مؤكدة علي عدم التقدم للحصول علي التمويل.
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خلال 48 ساعة.. تداول 3320 حاوية و182 ألف طن بضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة
شهدت حركة الملاحة بميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 56 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 36 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
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العامة للبترول لا تتفاوض للحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه
نفت مصادر مطلعة طلب الشركة العامة للبترول اقتراض تمويل يتراوح ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه، مؤكدة عدم التقدم للحصول على التمويل.
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