أستاذ جيولوجيا: زلزال تركيا يعادل 1000 قنبلة من هيروشيما و50 مليون طن ديناميت

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الفالق الذي حدث متأثرًا به الزلزال في تركيا قد تمتد إلى مصر والبحر الميت في الأردن، مشددًا على أن هذه التوقعات بحدث زلازل في مصر من الممكن أن تكون خلال أيام وأسابيع و10 سنوات.

وأوضح «شراقي»، خلال حواره برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن خليج العقبة والسويس به فالق ويحدث به الزلازل ولم يتم الإعلان عنه، حيث إنه تكون بدرجات بسيطة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن زلزال تركيا يعادل 1000 قنبلة من هيروشيما ويعادل 50 مليون طن ديناميت.

وتابع: «تركيا وأمريكا على حافة الألواح التي من الممكن أن تحدث بها زلازل، و90% من الزلزال مرتبطة بالألواح القارية والمحيط الهادي دائرة نيران الزلازل، وطريقة البناء في تركيا سبب في كثرة تعرض المنازل للهدم لعدم وجود مباني بكود الزلزال»، مشددًا على أن أغنى الأماكن هي المعرضة لزلازل كاليابان وكاليفورنيا.