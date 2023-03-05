مفوض الدوري الأمريكي يتطلع لاستقطاب ميسي في الصيف

يتطلع دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، إلى انضمام ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إلى الدوري الأمريكي، لكنه اعترف بأن الاتفاق بشأن الصفقة المحتملة، ينبغي أن يكون "خارج الصندوق".

ويتردد منذ فترة أن إنتر ميامي الأمريكي يسعى لضم ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أشهر معدودة.

وفي نوفمبر الماضي نفى مارسيلو مينديز ممثل ميسي، أن يكون موكله في طريقه للانتقال إلى إنتر ميامي في نهاية الموسم.

وتردد أن المفاوضات لازالت جارية بين سان جيرمان وميسي الفائز قبل أيام بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ، للمرة السابعة، مع تبقي أربعة أشهر على نهاية عقد لاعبه، والذي يحق له الرحيل في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.

وقال جاربر لموقع "ذي اتلتيك "تتعامل مع أكثر لاعب استثنائي على الأرجح في تاريخ اللعبة، لذا عندما تثار شائعات تربطه بميامي، فهو أمر رائع".

وأضاف "إذا حدث ذلك سيكون أمرا هائلا للدوري الأمريكي للمحترفين، سيكون شيئا رائعا لميسي ولعائلته، نحاول استغلال كافة الفرص المتاحة ، لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لأنها ليست بحوزتنا".

وأوضح "الفرق لديها مرونة في القيام بِأشياء استثنائية، الدوري الأمريكي للمحترفين كيان منفرد، إذا كنت تبيع شيئًا تملكه الجماعة ، فيجب على الجماعة الموافقة على ذلك".

وختم بالقول "سيتعين علينا تنظيم صفقة تعوضه بالطرق التي يتوقعها هو وعائلته".