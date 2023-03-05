أشتية يبحث مع منظمات أوروبية تعزيز صمود الفلسطينيين في الأماكن المهددة من الاحتلال

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على أن الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن استراتيجيتها على الإنفكاك التدريجي عن العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجدهم كافة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال لقاء اشتيه، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مع وفد من تحالف "حماية" الدولي العامل في الضفة الغربية، حيث تم بحث التعاون المشترك لتلبية الأولويات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المهددة بشكل مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اشتيه "إن التدخلات الطارئة التي يقدمها التحالف إلى جانب الحكومة في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها والهدم، والمناطق المسماة (ج) والمهمشة، تهدف إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق، ومواجهة خطر التدمير الممنهج لحل الدولتين".

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على فرض وقائع على الأرض في هذه المناطق لتكون غير قابلة للتراجع، مؤكدا ضرورة مواجهة هذه الإجراءات لانتهاكها القانون الدولي الإنساني، ولأنها تقوض حل الدولتين وإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية وإقامتها.

يذكر أن تحالف "حماية" العامل في الضفة الغربية، هو تجمع لعدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم المساعدات الإنسانية والعمل في المناطق المسماة (ج) والقدس والمناطق المهمشة.