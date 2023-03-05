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أعداد جريدة الشروق
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الجهاد الإسلامي تعلن انتخاب زياد النخالة زعيما لها لولاية ثانية

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 10:58 ص

 

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، انتخاب زياد النخالة زعيما لها لولاية ثانية وأعضاء مكتبها السياسي بعد انتخابات شملت قطاع غزة والخارج.

وقال بيان صادر عن الحركة، إنه جرى انتخاب النخالة الذي يقيم في سوريا أميناً عاماً لها و10 أعضاء في مكتبها السياسي يتوزعون بالتساوي بين قطاع غزة والخارج.

وأشار البيان إلى أن الجهاد الإسلامي عقدت يوم أمس انتخابات مكتبها السياسي للسنوات الأربع المقبلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان النخالة انتخب عام 2018 لأول مرة زعيما للجهاد بعد أن شغل منصب نائب الأمين العام السابق للحركة رمضان عبد الله شلح بعد أن تعرض الأخير إلى مرض مفاجئ توفى على أثره.

وأصبح النخالة (من مواليد عام 1953) الأمين العام الثالث لحركة الجهاد منذ تأسيسها بعد شلح الذي تزعم الحركة لمدة 23 عاما، ومؤسس الحركة فتحي الشقاقي الذي اغتالته إسرائيل عام 1995.

والجهاد الإسلامي ثاني أكبر الفصائل الإسلامية في الأراضي الفلسطينية بعد حركة حماس.

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