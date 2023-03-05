اقتصاديون: هدف النمو الاقتصادي للصين لهذا العام متحفظ

قال اقتصاديون، إن هدف النمو الاقتصادي للصين خلال عام 2023 متحفظ، ويشير إلى أن الحكومة تتعامل بحذر مع التحديات التي ربما تؤثر على الاقتصاد، وتريد أن تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تواجه التعافي، الذي يكتسب زخما.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانج، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة "5% تقريبا"، وذلك خلال افتتاحه دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.

وجاء هذا الهدف أقل من توقعات الاقتصاديين بتحديد هدف نمو أعلى من 5%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زهانج زهيوي، كبير الاقتصادين بمؤسسة "بينبوينت لإدارة الأصول القول" النسبة تقع على الجانب المتحفظ"، مضيفا: "من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من 5% ويقترب من 6%".

وأضاف: "بسبب تعديل سياسة مكافحة فيروس كورونا، لا توجد حاجة ملحة بالنسبة لهم لإدارة جولة أخرى من التحفيز الاقتصادي لدعم الاقتصاد، حيث إن التعافي الاقتصادي في مساره الصحيح بالفعل".

وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين بشركة جونز لانج لاسالي للعقارات إن هدف النمو للعام الجاري "عملي" حيث إنه "يترك مساحة للمخاطر المتعددة والغموض اللتين ربما يواجههما النمو الاقتصادي".

وأضاف أنه في ظل الزخم الاقتصادي وفعالية السياسات المستخدمة حتى الآن "فإنه من المرجح بصورة كبيرة تحقيق هدف النمو".