السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجالات الطاقة

بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فارنز تيميرمانز، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الربط الكهربائي، والتعامل مع التغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع استعرض جهود التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود.

كما استعرض الاجتماع، الجهود الخاصة بمجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعي التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.