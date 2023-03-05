السجن 5 سنوات لضابطي شرطة في قضية رشوة المليون جنيه والقلادة الذهبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ضابطي شرطة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لاتهامهما في قضية الرشوة المعروفة بـ"رشوة المليون جنيه والقلادة الذهبية" التي تعود وقائها لعام 2015.



وتضمن الحكم عزل الضابطين المتهمين من الوظيفة، وإعفاء المتهم الثالث الراشي من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافه بالجريمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، في القضية رقم 4746 لسنة 2019 جنايات قسم الشيخ زايد، المقيدة برقم 216 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا.



وأسندت التحقيقات للمتهم الأول "ت. ع"، 40 عاما، أنه خلال شهري مايو ويونيو عام 2015 بدائرة قسم الشيخ زايد، بصفته موظفا عموميا (مقدم شرطة) طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني (م. ن - رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات)، 39 عاما، بوساطة المتهمين الثالث (ص. أ - ضابط شرطة) 31 عاما، والرابع (ع. ف - شريك في إحدى الشركات) 36 عاما، مبلغ مليون جنيها مصري وخمسين ألف جنيها بصفة شهرية.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أخذ من الرشوة مبلغ 350 ألف جنيه مصري، و40 ألف دولار أمريكي وقلادة ذهبية -على سبيل الرشوة- مقابل إعداده محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية رقم 595 لسنة 2013 حصر جرائم الاقتصادية، وكذلك إبلاغه بمأموريات التفتيش على مقر شركته وتعطيل البلاغات المقدمة ضده ليتمكن من التصالح مع مقدميها.



ووجهت النيابة للمتهم الثاني بأنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بأعمال وظيفته، فيما أسندت للمتهمين الثالث والرابع التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته.



وكان المتهمين الأربعة قد صدر ضدهم حكم غيابي ثم أعيدت إجراءات محاكمة 3 منهم أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.