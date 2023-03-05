أمير قطر ورئيس الصومال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، جلسة محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للدول الأقل نموا بالدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، بحث الزعيمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيلها بما يحقق مصالح الشعبين المشترك لاستقرار المنطقة وتنميتها.

وأشار الشيخ تميم، إلى التزام حكومته بدعم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

واتفق الزعيمان على تسريع المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة القطرية في الصومال.

وكان أمير قطر، قد أفتتح في وقت سابق من اليوم الأحد، مؤتمرَ الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموًا، والذي تستضيفُه الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وقال أمير قطر، في كلمة افتتاح المؤتمر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من رؤساء الدول النامية وكبار المسئولين في الأمم المتحدة، إنه لا يمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط ولابد من مساعدة الدول على تحقيق أمنها الغذائي.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية في ظل ظروف الحروب الأهلية في عدد من أفقر الدول.

وتطرق الأمير تميم إلى أزمة الديون، وقال إنها تحتاج لمعالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

وأعلن الشيخ تميم تبرع دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة وبناء القدرات لصالح الدول الأقل نموا.