خبير: صناع محتوى شاركوا في جريمة نصب «هوج بول»

أكد أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن تطبيق «هوج بول» وما يشابهه من تطبيقات تستهدف الشباب لاصطياد عدد أكبر من الضحايا، من خلال المساعدة في الإعلان عن التطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه كان هناك بعض من صناع المحتوى على اليوتيوب ينشرون فيديوهات عن طرق الدخول على الموقع، قائلا: «صناع محتوى شاركوا في جريمة النصب».

وأوضح أحمد طارق أن هذه المواقع منتشرة في مصر منذ 2016، ولا ينصح بالتعامل مع العملات الرقمية في مصر حتى لا يتعرض المصريين لخسائر كبيرة، منوهًا بأن الطمع وعدم الوعي سبب في ضحايا هوج بول.

وتابع: «نصبوا على الكثير من المواطنين وهناك الكثير من المنصات الذكية والأجنبية التي تعمل بأشكال النصب المختلفة»، كاشفًا عن أن هناك منصة أجنبية تقدم الكثير من المكاسب في العملات الرقمية، وأنصح بعدم الدخول في هذا المجال.