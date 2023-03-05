إطلاق خدمة تويتر بلو مدفوعة الاشتراك في 20 دولة إضافية

أطلقت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر خدمتها مدفوعة الأشتراك تويتر بلو في 20 دولة إضافية في أوروبا؛ ومنها هولندا وبولندا وأيرلندا وبلجيكا والسويد ورومانيا وجمهورية التشيك.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ارتفاع عدد الدول الموجودة فيها خدمة تويتر بلو إلى 35 دولة في مختلف أنحاء العالم. تم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة في ديسمبر الماضي بعد نحو شهرين من استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة تويتر في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار تقريبا. ويدفع المستخدم 8 دولارات شهريا مقابل توثيق حسابه وإضافة علامة التوثيق الزرقاء المعروفة إلى صفحة الحساب.

وفي وقت لاحق أضافت الشركة مزايا جديدة لمستخدمي خدمة تويتر بلو مثل إمكانية بث فيديوهات تصل مدتها إلى 60 دقيقة وتغريدات طولها يصل إلى 4000 حرف، ومنحهم أولوية في المحادثات. كما تتيح الخدمة مزايا مثل تعديل التغريدات وقراءة الموضوعات المتصلة.

ولزيادة عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة تتيح تويتر اشتراكا سنويا مقابل 84 دولارا. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت تويتر أيضا اشتراكا سنويا لمستخدمي نظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد للأجهزة الذكية مقابل 114 دولارا.

وفي حين يراهن ماسك على الخدمة المدفوعة الاشتراك لزيادة الإيرادات، لم تكن النتائج المبكرة مشجعة. وبحسب التقديرات والتقارير لا يتجاوز عدد الحسابات المدفوعة على منصة تويتر عن 300 ألف حساب.