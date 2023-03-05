حملة تطعيم ضد شلل الأطفال باليمن لوقف انتشار الفيروس

انطلقت اليوم الأحد، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في اليمن، لوقف انتشار الفيروس الذي يهدد مناطق عدة في البلاد.

وقال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، إن "السلطات الصحية في عدن (جنوبي البلاد) دشنت الجولة الأولى من حملة التحصين ضد شلل الأطفال".

وأضاف المكتب الأممي في بيان، إن هذه الحملة تأتي" بدعم من يونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال".

وأشار البيان إلى أن" حملة التطعيم تتم من منزل إلى منزل، تستهدف 3ر1مليون طفل دون سن الخامسة".

تأتي هذه الحملة بعد تقارير محلية أفادت بعودة انتشار شلل الأطفال في عدة مناطق، خصوصا بمحافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين يستمرون في رفض التطعيم في المناطق الخاضعة لهم بشمال اليمن.

كانت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد أعلنت تسجيل 228 حالة إصابة بمرض شلل الأطفال خلال عامي 021-20222، بعد أن كان انتشار المرض قد توقف منذ حوالي 15 عاما.

وتواجه اليمن جملة من التحديات متمثلة بالفقر والصراع وتدهور القطاع الصحي، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي جعل منها بوابة عبور للمهاجرين صوب دول الخليج مثل السعودية، وهو ما يجعل هذا البلد عرضة بشكل خاص لانتشار بعض الأمراض المعدية.

ويشهد اليمن حربا منذ نهاية العام 2014، بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وأدت هذه الحرب إلى إغلاق قرابة نصف المرافق الصحية، فيما بات أغلب السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا بحاجة إلى دعم في الجانب الطبي.