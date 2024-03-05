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غدا.. زراعة طنطا تناقش مشاكل الزراعة وتحديات الأمن الغذائي بمؤتمرها الدولي الأول

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 10:05 م


تعقد كلية الزراعة جامعة طنطا، مؤتمرها الدولي العلمي الأول، غدًا الأربعاء، حيث تتطلع الكلية إلى أن يكون المؤتمر محفلا علمياً متميزاً لبحث ومناقشة واقع الزراعة والأمن الغذائي وتحدياته، ووضع تصور لتحقيق الأمن الغذائي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "الزراعة والأمن الغذائي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة 2030".

وأكد رئيس المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر بهذا التوقيت يأتي انطلاقا من دور مصر الرائد إقليميا ودوليا، ودور كلية الزراعة جامعة طنطا البحثي والتنموي، في محاولة لوضع تصور يبين الوضع الحالي والتحديات والصعوبات وفرص النهوض بالزراعة؛ لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات الزراعية في رؤية مصر 2023.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت نموا ملحوظاً ومتزايدا نحو الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي بقضايا الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية، وسليمة، ومغذية تلبي احتياجاتهم من أجل حياة نشيطة وصحية ومستقرة.

يذكر أنه من المقرر أن تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

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