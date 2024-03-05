 حجازي: نمتلك الفرصة للتأهل رغم الخسارة أمام الهلال وسنقاتل من أجلها - بوابة الشروق
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حجازي: نمتلك الفرصة للتأهل رغم الخسارة أمام الهلال وسنقاتل من أجلها

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 11:20 م

علق أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، على الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الهلال السعودي، في مباراة الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

اتحاد جدة خسر 2-0 أمام مستضيفه الهلال السعودي، قبل مباراة الفريقين لحساب الإياب من دور الثمانية، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، معقل الاتحاد.

وقال أحمد حجازي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عبر قناة «SSC»: «النتيجة ليست الأفضل بالنسبة لنا، لعبنا خارج ملعبنا وهناك مباراة أخرى».

وأضاف: «لعبنا شوط أول جيد إلا دقيقة أو دقيقتين فقدنا فيهم التركيز وأعتقد أننا كان بإمكاننا التعامل بطريقة أفضل في ذلك الوقت».

وتابع: «كان للهلال الأفضلية في الشوط الثاني في الاستحواذ ووسط الملعب وأعتقد لعبنا بشكل جيد بعد الطرد وأهدرنا العديد من الفرص، كان بإمكاننا تحسين النتيجة».

وأتم: «كما قلت النتيجة ليست الأفضل ولكن لا يوجد أي شيء صعب، مازلنا لدينا الفرصة وسنقاتل حتى أخر ثانية بمساعدة جمهورنا».


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