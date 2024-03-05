أوغندا: لجنة السياسات النقدية تعقد اجتماعا طارئا بعد تراجع قيمة الشلن

أعلن البنك المركزي الأوغندي، أن لجنة السياسات النقدية التابعة له ستعقد اجتماعا غير مقرر، وذلك بعد أن انخفضت قيمة الشلن (العملة المحلية)، إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك المركزي قوله اليوم الثلاثاء، في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن لجنة السياسات النقدية ستجتمع يوم غد الأربعاء، وسوف يصدر نائب المحافظ مايكل أتينجي إيجو، بيانا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالعاصمة كمبالا.

ولم يقدم البنك مزيدا من التفاصيل.

جدير بالذكر أن قيمة الشلن الأوغندي واصلت التراجع منذ أن أعلن البنك الدولي في أغسطس الماضي تعليق تمويله للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بسبب إقرارها لتشريع يجرم المثلية الجنسية.