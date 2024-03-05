تحرير 6 محاضر تموينية ببلطيم في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر تموينية تضمنت: محضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.