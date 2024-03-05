الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات كلما وصلت شاحنات المواد الإغاثية إلى القطاع.

ونوه في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك تعمدًا لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات، لخلق حالة من الفوضى.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن «استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية».

وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات؛ نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30631 شهيدا، و72043 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.