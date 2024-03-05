المقاومة الفلسطينية تبتكر برامج مطورة لتدمير بيانات شركات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت شركة للاحتلال الإسرائيلي مختصة في حماية البيانات، عن موجة حديثة من الهجمات الإلكترونية شنتها المقاومة الفلسطينية على الشركات الإسرائيلية بواسطة برامج مطورة حديثة، تعمل على مسح البيانات والاختراق الفعال للأنظمة.



ونقلت جيروزاليم بوست عن مسئول في سايفوكس الإسرائيلية، تطوير المقاومة ٤ سلالات من فيروس بيبي، الذي يقوم بمسح البيانات.



وأوضحت الشركة أن الفيروس تمكن من اختراق أنظمة الحماية لعدد من الشركات الإسرائيلية دون ذكر اسمها.



وأضافت الشركة أن الفيروس، خلافا لفيروسات سرقة البيانات، يعمل على مسح جميع البيانات واختراق النظام لمنع استعادة البيانات المحذوفة.



وأشارت الشركة إلى كون فيروس "بيبي" طوره مناصرين للمقاومة في بداية طوفان الأقصى، ولكن السلالات الجديدة منه دخلت حيز الاستخدام خلال الأيام الماضية فقط.