أرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية ويطارد ليفربول والسيتي على قمة البريميرليج

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واصل أرسنال مطاردة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر فوزه الكاسح على مضيفه شيفيلد يونايتد 6 /صفر مساء الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين.

وحسم أرسنال الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بخماسية نظيفة قبل أن يسجل هدفه السادس في الشوط الثاني.

وافتتح لاعب الوسط النرويجي مارتن اوديجارد أهداف أرستال في الدقيقة الخامسة ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وسجله جايدن بوجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13.

وأحرز البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 15 وتبعه الألماني كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25 ثم أضاف ديكلان رايس خامس أهداف ارسنال في الدقيقة 39..

وفي الشوط الثاني أكمل أرسنال تألقه بتسجيل الهدف السادس بواسطة بنجامين وايت في الدقيقة 58.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ونقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.