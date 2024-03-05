من هي طاووس عمروش التي احتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

أصبحت طاووس أول امرأة جزائرية تقوم بنشر رواية لها في عام 1947، وهي ابنة لفاطمة آيت منصور عمروش - المغنية المشهورة في منطقة القبائل الأمازيغية، التي يُقال إنها هي من علمت طاووس الأغاني والحكايات ولقنتها التراث الشفهي.

بدأت ماري بترجمة الأغاني القبائلية بالتعاون مع شقيقها الأكبر جون عمروش ووالدتها في عام 1936. وفي عام 1939 تلقت ماري منحة للدراسة في إسبانيا، وهناك قامت بعمل بحث عن العلاقة بين الأغاني الشعبية الأمازيغية والإسبانية.

نشرت روايتها الأولى وهي عبارة عن سيرتها الذاتية بعنوان "الياقوتة السوداء" في عام 1947، وهي الرواية الأولى من نوعها التي تنشر في فرنسا بقلم كاتبة مغاربية. ثم نشرت "البذرة السحرية"، وتلاها مجموعة من المؤلفات الأخرى من بينها "طريق الدفوف" 1960، "البذرة السحرية" 1966، العاشق المتخيل 1975، "دفاتر حميمة"، عزلة أمي (1995) الصادرة بعد وفاتها.

نالت طاووس عمروش سنة 1966 جائزة في فرنسا نظير كتاباتها المدافعة عن الإرث الأمازيغي والمرأة، كما كُرمت باعتبارها أول امرأة من شمال أفريقيا تُصدر رواية.

وإلى جانب شغفها بالكتابة، لمع نجم طاووس في عالم الموسيقى الذي حاكت فيه سردية منسية عما يعيشه العالم القبلي الأمازيغي بالجزائر، فأدت العديد من الأغاني الأمازيغية من خلال النمط الغنائي "آشويق" وهو نوع من الفن القبائلي والموسيقى الأمازيغية التي تخصصت فيها نساء منطقة القبائل في الجزائر. وأصدرت المطربة في هذا الإطار عدداً من الألبومات الغنائية منها "أغان قبلية أمازيغية" سنة 1967، "أغان من جبال الاطلس" سنة 1971، و"أغاني حجر الرحى والمهد" سنة 1975.