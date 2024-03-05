أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أصبحت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها القمح، بعائدات تصل إلى 5ر43 مليار دولار.

وقال بوتين خلال حديثه مع عمال المجمع الصناعي الزراعي: "أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي القمح الدولة الأولى في العالم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع بوتين: "بلغت الإيرادات 5ر43 مليار دولار عند بيع المنتجات في السوق الخارجية، ونحن من أوائل الدول في إنتاج اللحوم".

وأضاف بوتين: "لم تكن هناك مثل هذه النتائج من قبل في المجمع الصناعي الزراعي في البلاد".

وفي وقت سابق، أعلن بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 5ر3%.

وقال بوتين: "أكثر من أربعة في المئة؟ حسنًا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضًا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 1ر2% وفي الواقع اتضح الأمر أنه 2ر1% لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرًا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي ، نمو نشاط التصنيع الروسي بأسرع وتيرة له خلال أكثر من سبع سنوات، في فبراير، وسط زيادة حادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وقالت مؤسسة "إس أند بي جلوبال" للاستشارات الاقتصادية إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع بواقع 7ر54 نقطة في فبراير من 4ر52 نقطة في يناير.