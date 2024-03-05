افتتاح أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الصيني في بكين

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من المقرر أن يفتتح المؤتمر الوطني السنوي لنواب الشعب الصيني أعماله في العاصمة بكين اليوم الثلاثاء.

وفي الحدث الذي يستمر أسبوعا، يوافق ما يقرب من ثلاثة آلاف مندوب من البرلمان غير المنتخب على خطط وأهداف الحكومة بقيادة رئيس الدولة والحزب شي جين بينج.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله يوم الاثنين المقبل في 11 مارس.

ويحرص المراقبون على سماع هدف بكين للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام.

ونظرا للمشاكل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تأمل العديد من الشركات في استخلاص إشارات مهمة من الاجتماع.

كما يترقب المراقبون الميزانية العسكرية للصين في ضوء التوترات مع جزيرة تايوان.

ومن المرجح أن تشمل الموضوعات الأخرى انفتاح البلاد على الاستثمارات والإصلاحات.

وتشكل "القوى المنتجة الجديدة" التي تناولها شي جين بينج بشكل بارز في الخطب العامة الأخيرة موضوعا رئيسيا آخر. ويشير هذا المصطلح إلى هدف الصين المتمثل في إحراز تقدم من خلال استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.