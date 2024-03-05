روسيا تدعو إلى استعادة تمويل أونروا بالكامل وعودة الموظفين المفصولين

صرح المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى إعادة النظر في قرار طرد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى حين توضيح كافة الملابسات.

وقال نيبينزيا: "نلاحظ أنه تم فصل هؤلاء الموظفين على الفور قبل إجراء أي تحقيق على أساس الاتهامات الإسرائيلية فقط. وهذا إجراء غير مسبوق وغير مبرر. وندعو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى يتم توضيح ملابسات الحادث بالكامل".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لنيبينزيا، لا يمكن ولا ينبغي استخدام الاتهامات الموجهة ضد 12 ممثلًا للوكالة لتشويه سمعة هيكل الأمم المتحدة بأكمله بشكل عشوائي.

وتابع: "ندين محاولات تشويه سمعة الجهاز من خلال حملات التضليل ولصق تسميات سياسية وإرهابية على أنشطته".

وقال نيبينزيا: "نعتقد أن نتائج التحقيق يجب أن تستند ليس فقط على البيانات التي قدمتها إسرائيل، ولكن أيضًا على المعلومات الواردة من الفلسطينيين"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفقا له، يجب استعادة تمويل "أونروا" بالكامل. مضيفا: "وإلا فإن مبتزي الوكالة سيتقاسمون مع إسرائيل اللوم بشكل كامل عن كل العواقب التي سيتحملها سكان غزة نتيجة لهذه الخطوة غير الإنسانية".

وقال: "من جانبنا، سنواصل تقديم المساعدة الشاملة، ما يسهم في تلبية احتياجات الوكالة، التي ليس لأنشطتها بعد إنساني فحسب، بل بعد سياسي أيضا، ولها تأثير مهم على استقرار الشرق الأوسط بأكمله".

وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل وكالة أونروا بتورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقررت "أونروا" إنهاء عقودهم. ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل دقيقة حول عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.